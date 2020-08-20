В Украине меняются цены на продуты: что подорожало больше всего

В августе в Украине выросли цены на мясо и колбасные изделия. Подешевели овощи борщового набора и некоторые крупы.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как изменились цены:

лук в августе подешевел на 15% по сравнению с августом 2019 года, и на 8% – по сравнению с прошлым месяцем – до 7,50 грн/кг;

капуста подешевела на 17% в годовом выражении и на 13% по сравнению с июлем – до 5,42 грн/кг;

картофель – на 6% (-4% по сравнению с июлем) до 11 грн/кг;

свекла – на 12%, но по сравнению с июлем подорожала на 8% – до 6,43 грн/кг.

Среди круп за год больше всего подешевело пшено – на 21%, до 12,77 грн/кг, подешевели кукурузная (на 3%) и ячменная (на 1%) крупы. В то же время гречка в августе 2020 года стоила в 2,4 раза дороже, чем годом ранее – 30 грн за кг.

Говядина в августе подорожала на 12% – до 88,29 грн/кг, свинина – на 3%, до 81,65 грн/кг, колбаса высшего сорта – на 4%, до 102,97 грн/кг. Также подорожали молочные продукты: сливочное масло и сыр – на 8%, сметана – на 9%, молоко – на 5%.



График: Минэкономики

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