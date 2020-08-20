Венчурный капитал остается устойчивым во втором квартале 2020

Мировые венчурные инвестиции продемонстрировали стабильную устойчивость во втором квартале 2020 года. Компании в США, которые финансируются за счет венчурного капитала (ВК), получили 34,3 млрд долл. США в результате 2197 сделок, заключенных в течение квартала. Эта сумма составляет более половины общей суммы, полученной во всем мире.
Об этом свидетельствует отчет Venture Pulse, подготовленный KPMG Private Enterprise.
“Мировые венчурные инвестиции продемонстрировали стабильную устойчивость во втором квартале 2020 года, достигнув 62,9 млрд долл. США в результате заключения 4502 сделок, что почти равно общей сумме инвестиций за первый квартал этого года и только незначительно отличается от объема инвестиций за второй квартал 2019 года, в котором были зарегистрированы инвестиции на сумму 69,8 млрд долл. США”, – говорится в отчете.
Венчурные инвесторы продолжали вливать средства в свой имеющийся портфель – особенно в компании, которые находятся на более поздних этапах своего развития.
Хотя влияние пандемии на рынок ВК сегодня незначителен, новые обстоятельства существенно ускорили тенденции развития цифровых технологий и усилили значение цифровых бизнес-моделей и решений, таких как B2B и edtech (образовательные технологии). По состоянию на конец первого полугодия на решения B2B приходилось 14,3 млрд долл. США в общей сумме венчурных инвестиций.
Основные характеристики второго квартала 2020:
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