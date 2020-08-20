Венчурный капитал остается устойчивым во втором квартале 2020

Мировые венчурные инвестиции продемонстрировали стабильную устойчивость во втором квартале 2020 года. Компании в США, которые финансируются за счет венчурного капитала (ВК), получили 34,3 млрд долл. США в результате 2197 сделок, заключенных в течение квартала. Эта сумма составляет более половины общей суммы, полученной во всем мире.

Об этом свидетельствует отчет Venture Pulse, подготовленный KPMG Private Enterprise.

“Мировые венчурные инвестиции продемонстрировали стабильную устойчивость во втором квартале 2020 года, достигнув 62,9 млрд долл. США в результате заключения 4502 сделок, что почти равно общей сумме инвестиций за первый квартал этого года и только незначительно отличается от объема инвестиций за второй квартал 2019 года, в котором были зарегистрированы инвестиции на сумму 69,8 млрд долл. США”, – говорится в отчете.

Венчурные инвесторы продолжали вливать средства в свой имеющийся портфель – особенно в компании, которые находятся на более поздних этапах своего развития.

Хотя влияние пандемии на рынок ВК сегодня незначителен, новые обстоятельства существенно ускорили тенденции развития цифровых технологий и усилили значение цифровых бизнес-моделей и решений, таких как B2B и edtech (образовательные технологии). По состоянию на конец первого полугодия на решения B2B приходилось 14,3 млрд долл. США в общей сумме венчурных инвестиций.

Основные характеристики второго квартала 2020:

мировые венчурные инвестиции остались относительно стабильными: 63,8 млрд долл. США в результате 5624 сделок в I квартале 2020 года – несмотря на 62,9 млрд долл. США в результате 4502 сделок во втором квартале 2020 года. Только на США приходилось более половины мировых венчурных инвестиций во втором квартале 2020 года, а именно 34,3 млрд долл. США инвестиций в результате 2197 сделок;

на региональном уровне во втором квартале 2020 года сферу венчурных инвестиций возглавляют страны Северной и Южной Америки, где было привлечено 35,6 млрд долл. США в результате 2554 сделок. За ними следуют страны Азии, где в результате 1011 сделок было получено 16,9 млрд долл. США , тогда как европейские страны получили 10,1 млрд долл. США в результате 1062 сделок;

5 крупнейших сделок в этом квартале были заключены в США и в Китае: Waymo (Калифорния) (3 млрд долл. США ), MGI Tech (Шэньчжэнь) (1 млрд долл. США ), Didi Bike (Ханчжоу) (1 млрд долл. США ), Stripe (Сан-Франциско) (850 млн долл. США ) и Zuoyebang (Пекин) (750 млн долл. США );

венчурное финансирование компаний несущественно – в первом полугодии было инвестировано всего 10,2 млрд долл. США в 2439 сделок, значительно меньше прошлогодних объемов, которые составляли 28,2 млрд долл. США в результате 7790 сделок;