0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Украинцы заняли первое место по числу туристов в Анталии

Украинцы заняли первое место по числу туристов в Анталии

В этом летнем сезоне украинцы заняли первое место среди прибывших в турецкую Анталию туристов. Этот город посетило 299 967 наших граждан. В общей сложности число туристов превысило миллион, сообщает агентство Anadolu. После граждан Украины следуют россияне (281 398 человек), немцы (221 151 человек) и британцы (85 850 человек).

На мировом уровне турецкий туристический сектор пережил самый сложный период, сообщил агентству представитель сектора туризма Реджеп Явуз. Он отметил, что ход развития ситуации в мире может измениться в миг, и привел в пример пустующие из-за отсутствия туристов берега Майорки, Северной Испании, Хорватии, Франции и Болгарии.

Согласно статистике аэропорта Анталии, по состоянию на 19 августа в город прибыл один миллион туристов. По словам Явуза, нет второго туристического направления, которое за восемь месяцев текущего года приняло такое количество отдыхающих. И добавил, что сертификация туристических объектов в Турции, в частности в Анталии, стала крайне успешным шагом с туристической точки зрения.

Напомним, с 1 сентября египетские власти будут требовать от всех прибывающих в страну путешественников предъявлять отрицательный сертификат о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус. Решение расширить категорию лиц, от которых обязательно требуется тестирование, было вызвано увеличением числа случаев инфицирования в некоторых странах.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.