Украинцы заняли первое место по числу туристов в Анталии

В этом летнем сезоне украинцы заняли первое место среди прибывших в турецкую Анталию туристов. Этот город посетило 299 967 наших граждан. В общей сложности число туристов превысило миллион, сообщает агентство Anadolu. После граждан Украины следуют россияне (281 398 человек), немцы (221 151 человек) и британцы (85 850 человек).
На мировом уровне турецкий туристический сектор пережил самый сложный период, сообщил агентству представитель сектора туризма Реджеп Явуз. Он отметил, что ход развития ситуации в мире может измениться в миг, и привел в пример пустующие из-за отсутствия туристов берега Майорки, Северной Испании, Хорватии, Франции и Болгарии.
Согласно статистике аэропорта Анталии, по состоянию на 19 августа в город прибыл один миллион туристов. По словам Явуза, нет второго туристического направления, которое за восемь месяцев текущего года приняло такое количество отдыхающих. И добавил, что сертификация туристических объектов в Турции, в частности в Анталии, стала крайне успешным шагом с туристической точки зрения.
Напомним, с 1 сентября египетские власти будут требовать от всех прибывающих в страну путешественников предъявлять отрицательный сертификат о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус. Решение расширить категорию лиц, от которых обязательно требуется тестирование, было вызвано увеличением числа случаев инфицирования в некоторых странах.
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