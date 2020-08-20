Программы бизнес-образования и льготные кредиты: в Украине планируют поддержку ветеранских бизнесов

Создание рабочих мест для ветеранов войны и поддержка развития бизнеса, основанного ветеранами, является одним из приоритетов власти.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
“Отдельная важная тема и наш приоритет – это создание рабочих мест для ветеранов. Я думаю, нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов”, – сказал Глава государства.
В чем может заключаться помощь:
«Сейчас в Верховной Раде есть проект закона о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Считаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес как отдельную категорию бизнеса», – отметил он.
Глава государства отметил, что ветераны – это люди, которые двигают страну вперед и могут быть реальными локомотивами и драйверами успешных изменений в Украине.
Владимир Зеленский призвал присутствующих на форуме представителей бизнес-школы предложить целевые, адаптированные для ветеранов программы бизнес-обучения, а предпринимателей – становиться менторами и делиться с ними опытом.
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