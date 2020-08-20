Программы бизнес-образования и льготные кредиты: в Украине планируют поддержку ветеранских бизнесов

Создание рабочих мест для ветеранов войны и поддержка развития бизнеса, основанного ветеранами, является одним из приоритетов власти.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Отдельная важная тема и наш приоритет – это создание рабочих мест для ветеранов. Я думаю, нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов”, – сказал Глава государства.

В чем может заключаться помощь:

по мнению Президента, помощь может заключаться в разработке программы бизнес-образования для тех, кому это действительно интересно;

в предоставлении финансовой поддержки для старта такого бизнеса, льготных кредитов.

«Сейчас в Верховной Раде есть проект закона о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Считаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес как отдельную категорию бизнеса», – отметил он.

Глава государства отметил, что ветераны – это люди, которые двигают страну вперед и могут быть реальными локомотивами и драйверами успешных изменений в Украине.

Владимир Зеленский призвал присутствующих на форуме представителей бизнес-школы предложить целевые, адаптированные для ветеранов программы бизнес-обучения, а предпринимателей – становиться менторами и делиться с ними опытом.

Справка Finance.ua:

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