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Программы бизнес-образования и льготные кредиты: в Украине планируют поддержку ветеранских бизнесов

Программы бизнес-образования и льготные кредиты: в Украине планируют поддержку ветеранских бизнесов

Создание рабочих мест для ветеранов войны и поддержка развития бизнеса, основанного ветеранами, является одним из приоритетов власти.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Отдельная важная тема и наш приоритет – это создание рабочих мест для ветеранов. Я думаю, нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов”, – сказал Глава государства.

В чем может заключаться помощь:

  • по мнению Президента, помощь может заключаться в разработке программы бизнес-образования для тех, кому это действительно интересно;
  • в предоставлении финансовой поддержки для старта такого бизнеса, льготных кредитов.

«Сейчас в Верховной Раде есть проект закона о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Считаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес как отдельную категорию бизнеса», – отметил он.

Глава государства отметил, что ветераны – это люди, которые двигают страну вперед и могут быть реальными локомотивами и драйверами успешных изменений в Украине.

Владимир Зеленский призвал присутствующих на форуме представителей бизнес-школы предложить целевые, адаптированные для ветеранов программы бизнес-обучения, а предпринимателей – становиться менторами и делиться с ними опытом.

Справка Finance.ua:

  • По данным Opendatabot, за период карантина наиболее кризисным для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти.
  • Для малого и среднего бизнеса в Украине создали онлайн-платформу «Факторинг Хаб», благодаря которой бизнес получит дополнительный финансовый инструмент.
  • Недостаточный потребительский спрос стал главным ограничительным фактором работы предприятий. Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ.

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По материалам Finance.UA
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