НБУ планирует урегулировать деятельность коллекторов

Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ключевые проблемы рынка:

неурегулированность в законодательстве самой сути и правил коллекторской работы;

в течение первого месяца Национальный банк получил 535 обращений граждан, которые касались действий коллекторских компаний. По результатам рассмотрения этих обращений были установлены случаи грубого нарушения действиями коллекторов по отношению к должникам требований законодательства Украины.

Что планирует сделать Нацбанк:

обновить подходы к регулированию работы коллекторских компаний в Украине;

установить дополнительные требования по этическому поведению по отношению к должнику для кредиторов, в том числе в части контроля действий привлеченных коллекторских компаний и предоставления рекомендаций для устранения нарушений;

будут описаны подходы к взаимодействию коллекторских компаний с должниками.

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“Сейчас мы прорабатываем с коллегами из профильного комитета Верховной Рады проект закона, который урегулирует деятельность коллекторских компаний. В этом проекте закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником. Мы также планируем наработать кодекс этического поведения для небанковских финансовых учреждений и будем приветствовать приобщение к его разработке участников рынка. В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний”, – подчеркнула в начале встречи первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Что предполагает появление реестра коллекторских компаний:

в нем будет систематизирован перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность;

исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниями заключать договоры с исключенным учреждением, приведет к признанию небезупречной деловой репутации владельцев существенного участия и руководителей сроком на 1 год и запрету в течение года заниматься коллекторской деятельностью;

исключение из реестра является одной из запланированных мер воздействия НБУ в ответ на незаконные коллекторские действия, к которой регулятор может прибегнуть в случае, если участник рынка не реагирует на письменные требования и штрафные санкции за нарушение требований законодательства при взаимодействии с должником.

Справка Finance.ua:

12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовали 296 депутатов. 16 октября этот закон подписал президент. Нацбанк анонсировал серьезные изменения, которые должны приблизить украинские финансовые рынки к европейским, сделать их “прозрачными” и защитить права потребителей.

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