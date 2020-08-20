НБУ планирует урегулировать деятельность коллекторов

Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Что планирует сделать Нацбанк:
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“Сейчас мы прорабатываем с коллегами из профильного комитета Верховной Рады проект закона, который урегулирует деятельность коллекторских компаний. В этом проекте закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником. Мы также планируем наработать кодекс этического поведения для небанковских финансовых учреждений и будем приветствовать приобщение к его разработке участников рынка. В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний”, – подчеркнула в начале встречи первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Что предполагает появление реестра коллекторских компаний:
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