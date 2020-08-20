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Владельцы солнечных электростанций в Киеве заработали в июле 1,7 млн грн

Владельцы солнечных электростанций в Киеве заработали в июле 1,7 млн грн

В июле владельцы домашних солнечных электростанций в столице сгенерировали 317 тыс. КВт·ч энергии и заработали по «зеленому» тарифу 1,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба электропоставщика Yasno.

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В целом с начала 2020 года электропоставщик Yasno приобрел у владельцев домашних солнечных станций столицы 1,2 млн кВт·ч «чистой» энергии на сумму 6,4 млн грн.

Превращая энергию солнца в электрическую, часть производимой электроэнергии просьюмеры используют на собственные нужды, а избыток продают в сеть. За это они ежемесячно получают выплаты по «зеленому» тарифу, устанавливаемые государством.

«Мы реализуем проекты по установлению частных электростанций «под ключ» и при переходе на солнечную энергию помогаем клиентам на каждом этапе», – сказал директор Yasno в Киеве Виктор Мельников.

По материалам Главком
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