Украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini стоимостью $5000 (фото)

На проходившей на этой неделе в Киеве выставке EcoDrive TECH 2020 украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini, стоимость которого составит всего $5000.
По словам создатtлей, силовая установка новинки собрана из китайских комплектующих, при этом производство электромобиля планируют наладить в Киеве.
Компактный электрический сити-кар ELMIZ mini с кузовом из пластика достигает 2403 мм в длину, 1552 мм в высоту и 918 мм в ширину. Маломощный электродвигатель позволяет разогнаться до 60 км/ч, а батарея обеспечивает запас хода до 120 км.
На сайте компании «Электропрайд» можно найти информацию о двух электромобилях: легковом Konyk (судя по фото это и есть вышеупомянутый ELMIZ mini) и грузовом Volyk.
Легковой электромобиль Konyk доступен в трех модификациях, при этом в первых двух случаях покупатель получает на выбор двухдверный хэтчбек или пикап с установленной термобудкой, контейнером, рефрижератором и т.д. (по запросу клиента):
Фото: Электропрайд
Для грузовика Volyk предлагается единственная модификация Standart с запасом хода 120 км, временем скоростной зарядки в 30 минут и грузоподъемностью 1200 кг.
Фото: Электропрайд
Компания «Электропрайд» основана в 2016 году с целью развития рынка электромобилей в Украине. Ее специалисты имеют опыт в разработке, техническом обслуживании и эксплуатации электромобилей, а сама компания располагает собственным парком электромобилей и базой технического обслуживания разных видов электротранспорта, в том числе тяжёлых грузовых электромобилей.
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