0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 164 0

Украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini стоимостью $5000 (фото)

Украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini стоимостью $5000 (фото)

На проходившей на этой неделе в Киеве выставке EcoDrive TECH 2020 украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini, стоимость которого составит всего $5000.

По словам создатtлей, силовая установка новинки собрана из китайских комплектующих, при этом производство электромобиля планируют наладить в Киеве.

Компактный электрический сити-кар ELMIZ mini с кузовом из пластика достигает 2403 мм в длину, 1552 мм в высоту и 918 мм в ширину. Маломощный электродвигатель позволяет разогнаться до 60 км/ч, а батарея обеспечивает запас хода до 120 км.

На сайте компании «Электропрайд» можно найти информацию о двух электромобилях: легковом Konyk (судя по фото это и есть вышеупомянутый ELMIZ mini) и грузовом Volyk.

Легковой электромобиль Konyk доступен в трех модификациях, при этом в первых двух случаях покупатель получает на выбор двухдверный хэтчбек или пикап с установленной термобудкой, контейнером, рефрижератором и т.д. (по запросу клиента):

  • Standart: запас хода — 120 км, время зарядки — 0,5 часа (скоростная) / 7 часов (220 В);
  • Standart Plus: запас хода — 250 км, время зарядки — 2,5 часа (скоростная) / 16 часов (220 В);
  • Fun Auto: запас хода — 100 км, время зарядки — 3,0 часа (скоростная) / 20 часов (220 В); мощность 40 кВт, максимальная скорость 130 км/ч, разгон до 100 км/ч — 4 секунды.


Фото: Электропрайд

Для грузовика Volyk предлагается единственная модификация Standart с запасом хода 120 км, временем скоростной зарядки в 30 минут и грузоподъемностью 1200 кг.


Фото: Электропрайд

Компания «Электропрайд» основана в 2016 году с целью развития рынка электромобилей в Украине. Ее специалисты имеют опыт в разработке, техническом обслуживании и эксплуатации электромобилей, а сама компания располагает собственным парком электромобилей и базой технического обслуживания разных видов электротранспорта, в том числе тяжёлых грузовых электромобилей.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.