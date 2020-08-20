Автомобили, которые пользуются повышенным спросом у угонщиков

В Украине часто крадут автомобили иностранного производства. Чаще всего угоны происходят в Харькове, Черкассах и Умани.
Компания Benish GPS составила рейтинг об автомобилях, которые чаще всего крадут в Украине. Рейтинг включает в себя данные за второй квартал 2020 года (апрель, май и июнь). Названы города, где чаще всего происходят угоны, а также марки машин, которые автоворы чаще всего угоняют.
Согласно данным этой компании, которая занимается охраной и страховкой автомобилей, больше всего воры интересуются автомобилями в Харькове, на втором и третьем месте – Черкассы и Умань. Киев в рейтинге находится только на четвертом месте. В остальных городах Украины – менее 8% сообщений об попытке угона.
Также у автоворов пользуются спросом такие марки, как Audi и BMW. По статистике, пиковое время по кражам автомобилей – с мая по август. Особенно уязвимы для преступников те автомобили, у которых нет дополнительной защиты.
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