Снижение учетной ставки ОВГЗ на привлекательность для инвесторов не повлияло, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что украинские облигации внутреннего займа инвесторы будут покупать с прежним энтузиазмом, несмотря на снижение учетной ставки за год почти в 2 раза. На сегодня план привлечения средств на внутреннем рынке через ОВГЗ выполнен уже на 70%.
Об этом Денис Шмыгаль рассказал в интервью “Укринформу”.
Премьер-министр сообщил, что инвестиционный климат в этом направлении по-прежнему благоприятен для партнеров.
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“Сегодня Украина интересна как внутренним, так и внешним портфельным инвесторам. Недавно нам удалось буквально в один день подписать в Брюсселе соглашение о макрофинансовой помощи и осуществить рекордное размещение еврооблигаций на сумму около $2 млрд. по ставке 7,25% годовых. Это говорит о том, что инвесторам, несмотря ни на что, интересно вкладывать средства в Украину”, – сообщил глава правительства.
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