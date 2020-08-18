Правительство Польши планирует снижение ВВП в этом году на 4,6%

ВВП Польши по результатам 2020 года снизится на 4,6%, а дефицит бюджета составит 109,3 млрд злотых (около 30 млрд долл.).

Как сообщает РАР, об этом говорится в проекте изменений в бюджет Польши за 2020 год, утвержденном в четверг на заседании правительства.

“Правительство приводит бюджет страны на 2020 год соответственно ситуации, связанной со взрывом пандемии COVID-19. Распространение коронавируса привело к крупнейшему кризису за последние несколько лет, повлиявшему на резкое торможение экономической активности в Польше и других странах, которые затронул кризис”,- говорится в сообщении правительства РП.

Как информируется, доходы в бюджет Польши в этом году будут ниже запланированных ранее в бюджете на 2020 год, на 36,7 млрд (около 10 млрд долл.), и составят 398,7 млрд злотых (более 107 млрд долл.). В то же время расходы из бюджета страны запланированы на уровне 508 млрд злотых (более 137 млрд долл.), что означает их увеличение на 72,7 млрд злотых (около 20 млрд долл.).

Дефицит бюджета должен составить 109,3 млрд злотых (около 30 млрд долл.) по сравнению с нулевым дефицитом, который планировался ранее в законе о бюджете.

Падение ВВП в этом году правительство Польши планирует на уровне 4,6%, несмотря на предыдущие прогнозы роста на уровне 3,7%.