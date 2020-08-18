Правительство Польши планирует снижение ВВП в этом году на 4,6%

ВВП Польши по результатам 2020 года снизится на 4,6%, а дефицит бюджета составит 109,3 млрд злотых (около 30 млрд долл.).
Как сообщает РАР, об этом говорится в проекте изменений в бюджет Польши за 2020 год, утвержденном в четверг на заседании правительства.
“Правительство приводит бюджет страны на 2020 год соответственно ситуации, связанной со взрывом пандемии COVID-19. Распространение коронавируса привело к крупнейшему кризису за последние несколько лет, повлиявшему на резкое торможение экономической активности в Польше и других странах, которые затронул кризис”,- говорится в сообщении правительства РП.
Как информируется, доходы в бюджет Польши в этом году будут ниже запланированных ранее в бюджете на 2020 год, на 36,7 млрд (около 10 млрд долл.), и составят 398,7 млрд злотых (более 107 млрд долл.). В то же время расходы из бюджета страны запланированы на уровне 508 млрд злотых (более 137 млрд долл.), что означает их увеличение на 72,7 млрд злотых (около 20 млрд долл.).
Дефицит бюджета должен составить 109,3 млрд злотых (около 30 млрд долл.) по сравнению с нулевым дефицитом, который планировался ранее в законе о бюджете.
Падение ВВП в этом году правительство Польши планирует на уровне 4,6%, несмотря на предыдущие прогнозы роста на уровне 3,7%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 9937 54
Тарифы на медуслуги обязательно пересмотрят - Степанов9 ч. назад - 649 7
Минцифры хочет превратить ЦПАУ в центры «Дії»4 ч. назад - 378 5
Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen3 ч. назад - 368 3
Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года7 ч. назад - 2295 3
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 9937 54
Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение экспертаВчера, 21:02 - 4006 2
Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года7 ч. назад - 2295 3
Украина обновила зоны карантинаВчера, 20:00 - 1667
Стало известно, что Украина обещала Евросоюзу в обмен на кредит в размере 1,2 млрд евро7 ч. назад - 1159
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Вчера, 15:10 - 1187 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2496
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1555 2
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1461 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1510 6