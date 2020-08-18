0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Правительство Польши планирует снижение ВВП в этом году на 4,6%

Правительство Польши планирует снижение ВВП в этом году на 4,6%

ВВП Польши по результатам 2020 года снизится на 4,6%, а дефицит бюджета составит 109,3 млрд злотых (около 30 млрд долл.).

Как сообщает РАР, об этом говорится в проекте изменений в бюджет Польши за 2020 год, утвержденном в четверг на заседании правительства.

“Правительство приводит бюджет страны на 2020 год соответственно ситуации, связанной со взрывом пандемии COVID-19. Распространение коронавируса привело к крупнейшему кризису за последние несколько лет, повлиявшему на резкое торможение экономической активности в Польше и других странах, которые затронул кризис”,- говорится в сообщении правительства РП.

Как информируется, доходы в бюджет Польши в этом году будут ниже запланированных ранее в бюджете на 2020 год, на 36,7 млрд (около 10 млрд долл.), и составят 398,7 млрд злотых (более 107 млрд долл.). В то же время расходы из бюджета страны запланированы на уровне 508 млрд злотых (более 137 млрд долл.), что означает их увеличение на 72,7 млрд злотых (около 20 млрд долл.).

Дефицит бюджета должен составить 109,3 млрд злотых (около 30 млрд долл.) по сравнению с нулевым дефицитом, который планировался ранее в законе о бюджете.

Падение ВВП в этом году правительство Польши планирует на уровне 4,6%, несмотря на предыдущие прогнозы роста на уровне 3,7%.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.