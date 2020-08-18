Ипотечный кредит: что может спросить банк

Ипотека — удобный инструмент, если хочется приобрести собственное жилье, а средств не хватает. Однако всегда стоит учитывать определенные требования банка, которые он может поставить перед потенциальным заемщиком.
Директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС БАНКа Владимир Черненький на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость рассказал, что именно может потребовать банк-кредитор, чтобы выдать ипотечный кредит.
Требования к заемщикам:
Какому клиенту точно откажут в кредитовании:
Требования к недвижимости.
Квартира, отвечающая требованиям:
Квартира, не отвечающая требованиям:
Кстати, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
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