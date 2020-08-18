Ипотечный кредит: что может спросить банк

Ипотека — удобный инструмент, если хочется приобрести собственное жилье, а средств не хватает. Однако всегда стоит учитывать определенные требования банка, которые он может поставить перед потенциальным заемщиком.

Директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС БАНКа Владимир Черненький на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость рассказал, что именно может потребовать банк-кредитор, чтобы выдать ипотечный кредит.

Требования к заемщикам:

резидентство: Украины, в том числе иностранных граждан с видом на постоянное место жительства;

возраст: от 23 лет на дату выдачи кредита до 65 полных лет;

доходы: только официальные доходы, существенно превышающие платежи по кредиту (в случае наличия действительных кредитов – с их учетом);

стаж: текущий: 6+ для наемных работников (кроме моряков и пенсионеров), 24 месяца — для частных предпринимателей (12 месяцев для частных предпринимателей в сфере IT или медицинской отрасли); общий – от 24 месяцев (на одном или нескольких предприятиях или частным предпринимателем).

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Какому клиенту точно откажут в кредитовании:

если лицо находится в блэк-листе;

с отрицательной кредитной историей;

если лицо зарегистрировано на оккупированной территории без предоставления справки переселенца.

Требования к недвижимости.

Квартира, отвечающая требованиям:

дом находится в областном центре или в 30-км зоне от него;

дом имеет не менее 10 квартир;

размещен не на территории Крыма или территории ведения ООС .

Квартира, не отвечающая требованиям:

в домах без системы водо-, электро – и теплоснабжения;

поврежденные при авариях, стихийных бедствиях и т. д;

в домах, требующих капитального ремонта;

с общим пользованием кухней и туалетом жильцами других квартир.

Кстати, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.