Как восстанавливается спрос на ипотечное кредитование в Украине - FinUpdate

Ипотечное кредитование переживает фазу восстановления, поскольку сейчас спрос на этот продукт среди украинцев значительно увеличился.

Об этом рассказал директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС БАНКа Владимир Черненький на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость.

“Есть несколько факторов, которые способствуют этому восстановлению. Прежде всего, это действия на уровне правительства и президента. С февраля власти активно популяризируют ипотечное кредитование, чтобы граждане начали обращать внимание на этот инструмент при покупке недвижимости”, – рассказал эксперт.

Количество договоров купли-продажи в 2007 году — около 349 тысяч. В 2019 в Украине подписали примерно 301 тысячу договоров. При этом очень отличается структура кредитования: в 2007 году 45% договоров сопровождались ипотечным кредитованием, то есть за год было выдано примерно 160 тыс. ипотечных кредитов. В то время как за 2019 выдали лишь 5 тысяч таких кредитов.

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“Сейчас мы имеем существенное снижение процентных ставок на рынке — банки задекларировали свои ставки на уровне 10% по ипотеке”, – отметил Владимир Черненький.

Кстати, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.