Словения отнесла Украину к "красной зоне"

Правительство Словении внесло Украину в список стран “красной зоны”. В связи с этим все въезжающие в страну из Украины должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

Обновленный список стран “красной зоны” был опубликован на сайте правительства Словении.

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Отмечается, что новые правила вступают в силу с 21 августа. Таким образом, все туристы из Украины должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключением являются лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении или владеют недвижимостью.

Всего в списке “красной зоны” Словении находятся 74 страны, среди которых также Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Израиль и другие.