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Украина обновила зоны карантина

Украина обновила зоны карантина

В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В красную зону будут отнесены:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
    город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Новое зонирование вступит в силу 24 августа.

Красная зона: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.

Оранжевая зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений.

Желтая зона: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты.

Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

По материалам РБК-Украина
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