Украинский бизнес готовится ко второй волне COVID-19 осенью - новых увольнений не избежать

Ожидать улучшения ситуации на рынке труда по крайней мере до конца года не стоит.

Об этом предупреждают эксперты, передает “5 канал”.

В свою очередь, украинский бизнес не исключает уже осенью введения более жестких ограничений. А это значит – дальнейший рост безработицы в стране.

“Если мы говорим именно об оценочном количестве безработных от численности рабочей силы потенциальной, то 10% – это очень оптимистично. Я думаю, что будет по крайней мере на 40% больше… Это значит, что в количественном выражении – это от 13% до 15%”, – предупреждает эксперт программы “Внутренняя и внешняя политика” Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

С ним соглашается управляющий партнер АО “Дмитриева и партнеры” Ольга Дмитриева: “Если будет ухудшение эпидемиологической ситуации, то, безусловно, это может быть связано с новыми увольнениями … Я лично собираюсь 1 сентября офис переводить на несколько недель на дистанционную работу. Потому что я прогнозирую, что будет снова волна заболеваемости. Я не хочу доводить ситуацию до принудительного карантина, я не хочу, чтобы мои сотрудники болели”.

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В похожей ситуации сейчас – большинство предприятий, в частности, малого и среднего бизнеса. В некоторых секторах, как ИТ – нацелены на дистанционную работу. Однако, говорят эксперты, немало будет таких, которые могут “не выжить”. И вынуждены будут прибегнуть к очередным сокращениям рабочих мест.