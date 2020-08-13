Межбанк: тенденция по росту котировок продолжится

Вчерашний день снова не порадовал поклонников гривны на валютном межбанке. За 19 августа котировки безналичного доллара и евро снова выросли – до 27,43/27,46 гривен по американской валюте и до 32,75/32,78 по евро.
Назвать этот рост чем-то критичным для нашей экономики мы не можем – Украина переживала и скачки курса до 1 грн за день, но тенденция последних двух дней по росту котировок несколько настораживает и психологически готовит участников торгов к продолжению проседания гривны, что является нестандартным в пик бюджетных платежей у клиентов.
Подорожание валюты провоцирует продавцов-экспортеров к придерживанию части валютной выручки с целью ее продажи в дальнейшем только по максимально высокому курсу и это сокращает объем предложения на торгах, что в свою очередь стимулирует покупателей не особо торговаться по котировкам, чем только еще больше разогревает аппетиты как продавцов валюты, так и спекулянтов.
Сегодня противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов на фоне завершения периода бюджетных расчетов у клиентов будет основным мотиватором поведения участников межбанка. Валютные котировки явно “разогрели” за последние два дня и эту тенденцию спекулянты постараются поддержать и сегодня, подстраиваясь под действия крупных игроков и максимально раскачивая котировки в течение дня. Поможет спекулянтам сегодня и усиливающиеся колебания пары евро/доллар на внешних рынках, что опосредованно позволяет им зарабатывать и на скачках курса евро относительно гривны во время торговой сессии.
Нацбанк не будет особо вмешиваться в ситуацию при росте котировок на торгах, но при наличии ситуативного превышения предложения доллара – выйдет на рынок с его покупкой в резервы.
На четверг Finance.ua прогнозирует продолжение активной деятельности всех клиентов на валютном рынке в связи с пиком бюджетных платежей и приближением трехдневных выходных и объем операций на торгах в пределах до $180-230 млн при совершении до 700 сделок.
На наличном рынке владельцы обменок пока свою стратегию менять не будут и продолжат ориентироваться на котировки межбанка и на объемы реального спроса и предложения в своем регионе. Уровень спреда по доллару сохранится в пределах до 20 копеек, а по евро – в пределах до 30 копеек. При значительных скачках курса евро на межбанке – финансисты снова будут часто менять свои ценники по наличному евро в обменниках в течение дня.
Курсы межбанка, по нашим прогнозам, на 20 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,35- 27,60 гривен, евро – коридор 32,25 – 32,80 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,30- 27,70 гривен, евро – коридор 32,00 – 33,00 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,43 / 27,46
евро – 32,75 / 32,78
российский рубль – 0,3745 / 0,3750
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