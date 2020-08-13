ВТО заявила о рекордном падении мировой торговли

Во втором квартале 2020 года показатель Барометра мировой торговли достиг исторического минимума в 84,5 пункта.

Об этом говорится в релизе Всемирной торговой организации от 19 августа.

Текущий показатель индикатора тенденций в мировой торговле в реальном времени на 15,5 пункта ниже базового значения индекса (100), и на 18,6 пункта ниже, чем за тот же период прошлого года (104,1).

Это значение – самое низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

В самой глубокой депрессии находятся автомобильное производство (индекс 71,8), контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5).

Несмотря на исторические падения, экспортные заказы (88,4) начали восстанавливаться.

Аналитики ВТО отмечают, что дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается довольно неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию.

В апреле ВТО прогнозировала спад мировой торговли в 2020 году от 13% до 32% и восстановление на 21-24% только в 2021 году. При этом результат будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности соответствующих мероприятий.