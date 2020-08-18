Ирина Кальницкая: какие еще изменения принес закон о работе электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

8 августа 2020 года был принят закон, которым внесены очередные изменения в Налоговый Кодекс Украины в части имплементации положений плана БЕПС.

Речь идет о Законе Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей» (далее – «Закон»), положения которого уже частично вступили в действие. Некоторые изменения вступят в силу в ноябре 2020 года или 1 января 2021 года.

Интересно, что название закона не совсем соответствует его содержанию. Так, кроме упомянутых в названии новаций, Закон также несколько меняет и совершенствует широко известный Закон Украины № 466-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Что именно изменилось?

Стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

1). Уточнено положение относительно налоговых последствий ликвидации контролируемых иностранных компаний для физических лиц. Новая редакция Переходных положений Налогового кодекса предусматривает, что временно в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога на доходы физических лиц за 2020-2021 налоговые (отчетные) периоды не включаются доходы, полученные физическим лицом в результате ликвидации иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица в случае, если:

процедура ликвидации иностранного юридического лица начата не ранее 1 января 2020 года;

эта процедура завершена не позднее 31 декабря 2021 года.

То есть устранена несогласованность относительно сроков начала процедуры ликвидации, которые были в предыдущей редакции Закона 466 – IX. Данное изменение является весьма важным, учитывая сложность и неоднозначность положений НК Украины относительно контролируемых иностранных компаний.

2). Некоторые изменения касаются налогообложения доходов нерезидентов от отчуждения недвижимости в Украине. Так, налогом на репатриацию будут облагаться не только доходы от отчуждения инвестиционных активов иностранных компаний (при определенных условиях), но и операции по отчуждению нерезидентом инвестиционного актива украинской компании при таких условиях:

стоимость соответствующего инвестиционного актива на 50% и более образовывалась за счет недвижимого имущества, которое расположено в Украине;

это недвижимое имущество принадлежит такому юридическому лицу – резиденту Украины или используется таким юридическим лицом – резидентом Украины на основании договора долгосрочной аренды, финансового лизинга или аналогичного договора.

То есть последнюю законную возможность продать украинскую недвижимость без уплаты налога через продажу корпоративных прав исключили. Отныне при продаже украинской недвижимости на уровне нерезидентов через продажу корпоративных прав также необходимо будет платить налоги в Украине.

3). С 1 января 2021 года именно нерезиденты должны становиться на учет в контролирующем органе по месту нахождения своего постоянного представительства до начала своей хозяйственной деятельности через такое представительство.

Нерезидент, который начал хозяйственную деятельность через свое постоянное представительство до регистрации в контролирующем органе, считается уклоняющимся от налогообложения, а полученные им прибыли считаются скрытыми от налогообложения. В предыдущей редакции такие правила касались именно постоянного представительства, а не непосредственно нерезидента.

4). Закон устанавливает, что авансовые взносы по налогу на прибыль не взимаются/не начисляются на суммы операций по выплате так называемых «конструктивных дивидендов», то есть выплат, которые для целей налогообложения приравниваются к дивидендам (перечень таких выплат был установлен Законом № 466-ІХ). Правило вступит в силу 1 января 2021 года.

***

Уверена, что указанные изменения являются не последними, ведь Закон № 466-ІХ содержит еще много противоречий, которые могут быть трактованы не в пользу налогоплательщиков. Сейчас в Верховной Раде уже предоставлен для ознакомления законопроект, которым сроки вступления в действие правил КИК предлагается перенести на 2022 год.

Ирина Кальницкая, партнер юридической фирмы GOLAW, адвокат