Lenovo анонсировала обновлённые ноутбуки Yoga 7i и Yoga 6

Компания Lenovo обновила линейку ноутбуков Yoga, оснастив их «новейшими» процессорами Intel и AMD. Кроме того, модели Yoga C740 и Yoga C640 переименованы в Yoga 7i и Yoga 6, соответственно.

Отмечается, что модель Yoga 7i оснащена «новейшими» процессорами Intel. Скорее всего, речь идёт о чипах семейства Tiger Lake. Intel утверждает, что такие процессоры обеспечивают прирост производительности (в том числе графической за счёт использования GPU Intel Xe) и энергоэффективности по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Во многом улучшение показателей достигается за счёт использования 10-нанометрового технологического процесса на базе технологии SuperFin.

Как и предшественник, Yoga 7i является конвертируемым ноутбуком среднего сегмента. Устройство предлагается в виде модификаций с дисплеями диагональю 14 и 15 дюймов. На фронтальной панели расположены динамики с поддержкой Dolby Atmos и веб-камера со шторкой для обеспечения приватности. В новинке заявлена интеграция виртуального ассистента Amazon Alexa.

Среди прочих особенностей упоминаются два порта с поддержкой нового стандарта Thunderbolt 4 и очень быстрая загрузка – устройство включится и будет готово к работе «как только вы откроете крышку». Встроенный аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы для 15-дюймовой модели, а в случае 14-дюймовой версии автономность заявлена на уровне 16 часов. Ноутбук Lenovo Yoga 7i поступит в продажу в ноябре по цене стартовой конфигурации от $799.