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Власти Японии предлагают объединить Nissan и Honda

Власти Японии предлагают объединить Nissan и Honda

В 2019 Nissan и Honda предложили объединиться в альянс, выяснила газета Financial Times. Это предложение поступило от правительства Японии, однако до сих пор этого не произошло. В том числе из-за фундаментальных различий автобрендов.

Авторами идеи объединения Nissan и Honda называют советников премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По информации издания, поводом для объединения послужил ряд факторов: во-первых, после ареста Карлоса Гона у японского правительства были сомнения относительно будущего альянса Renault-Nissan, во-вторых, глобальная конкуренция на автомобильном рынке обострилась, и новый альянс мог бы укрепить позиции японских автопроизводителей. И, наконец, этот шаг позволил бы Nissan и Honda объединить усилия в разработке беспилотников и электромобилей, тем самым сократить расходы.

Предполагается, что новый японский альянс сможет составить конкуренцию Toyota, под влиянием которой уже находятся Suzuki, Subaru и Mazda. Honda в свою очередь остается независимым автопроизводителем и третьим по величине в стране: годовой объем продаж бренда составляет 4,8 миллиона машин.

Однако до обсуждения предложения советами директоров Nissan и Honda дело до сих пор не дошло. В числе аргументов против объединения называют принципиальное отличие автомобилей брендов, бизнес-стратегии (Nissan развивает электромобили, а Honda инвестирует в водородные двигатели), а также то, что Nissan сконцентрирован на развитии внутри альянса с Renault и Mitsubishi.

По материалам Телеканал 24
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