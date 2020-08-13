Налоговая проверит бизнес с минимальной выручкой через РРО

Чтобы контролировать субъектов хозяйствования, которые осуществляют наличные расчеты через зарегистрированные РРО, налоговая служба проводит анализ выручки, деятельности предпринимателей и предприятий, которые отчитываются о минимальных выручках, а также выясняет причины непоступления информации от РРО.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Кого проверяют. Прежде всего для проведения проверок отбираются хозяйственные объекты, на которых применяются РРО со среднемесячной выручкой менее 12 тысяч гривен. В налоговой отметили, что это свидетельствует о незначительном объеме продаж, проведенном через РРО, сокрытии реального объема расчетных операций и, соответственно, снижении уровня уплаты налогов.

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Каждый хозяйственный объект требует в месяц таких минимальных затрат:

заработная плата одного работника (минимальная зарплата в 2020 году) – 4,7 тысячи гривен;

содержание объекта торговли (услуг): аренда, коммунальные платежи, земельный налог и т. п – не меньше 1 тысячи гривен;

обслуживание кассовой и другой техники – 200-500 гривен;

лицензии и разрешительные документы – 700-2500 гривен и тому подобное.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций.

Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.

С 1 октября 2020 года вступает в силу норма о “кэшбэке”, которая предусматривает возврат стоимости покупки из-за нарушения в выдаче чека.