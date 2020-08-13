Налоговая проверит бизнес с минимальной выручкой через РРО

Чтобы контролировать субъектов хозяйствования, которые осуществляют наличные расчеты через зарегистрированные РРО, налоговая служба проводит анализ выручки, деятельности предпринимателей и предприятий, которые отчитываются о минимальных выручках, а также выясняет причины непоступления информации от РРО.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.
Кого проверяют. Прежде всего для проведения проверок отбираются хозяйственные объекты, на которых применяются РРО со среднемесячной выручкой менее 12 тысяч гривен. В налоговой отметили, что это свидетельствует о незначительном объеме продаж, проведенном через РРО, сокрытии реального объема расчетных операций и, соответственно, снижении уровня уплаты налогов.
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Каждый хозяйственный объект требует в месяц таких минимальных затрат:
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