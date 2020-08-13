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Украинцам, находившимся на самоизоляции, компенсировали 13 млн грн

Украинцам, находившимся на самоизоляции, компенсировали 13 млн грн

С начала пандемии 10 тысяч 609 работающих украинцев находились на самоизоляции под медицинским наблюдением для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Сумма компенсации утраченного за это время заработка от Фонда социального страхования Украины достигла более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины в Telegram.

Такое пособие финансируется ФССУ на основании больничного листка, выданного с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19 – 11».

Направление на оплачиваемую Фондом социального страхования Украины самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным коронавирусной болезнью.

На период карантина открыть листок нетрудоспособности возможно в дистанционном режиме – для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.

Продолжительность самоизоляции под медицинским наблюдением в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный листок сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Сумма компенсации:

  • сумма компенсации утраченного за этот период заработка составит 50% среднего дохода, независимо от продолжительности страхового стажа;
  • 100% – для медицинских работников.

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Справка Finance.ua:

  • Каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусной болезнью имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 с целью упредить риски распространения пандемии.
  • Для того чтобы получить финансирование от Фонда соцстраха по больничным листам, выданным из-за изоляции в связи с коронавирусом, нужно формировать отдельные заявления-расчеты.
По материалам Finance.UA
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