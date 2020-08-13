Экономическая нестабильность влияет на стоимость ипотеки - эксперт

Для дешевой ипотеки нужна экономическая стабильность, чтобы люди клали деньги на долгосрочные депозиты.
Такую позицию высказал Станислав Аржевитин, председатель совета Украинской ассоциации банков, в эфире программы “о деньгах” на телеканале “Эспрессо”.
Читайте также: Глава Нацбанка пояснил, что eдерживает банки от работы с ипотекой
“Почему нельзя активно развивать ипотечное кредитование в современных украинских реалиях? Самая первая проблема – это то, что сегодня в банковской системе нет дешевого долгосрочного ресурса. А это не год, не два и не три”, – сказал Аржевитин.
По его словам, в Украине нет такой экономической стабильности, чтобы украинцы понесли в банки долгосрочные депозиты, из которых можно было бы формировать кредитную политику.
Он выразил убеждение, что сейчас ставка по кредитам не может быть ниже 10%, если государство не включится.
“Еще одна проблема – банковская система должна слишком прозрачно анализировать своего заемщика – в зависимости от этого формируются банковские резервы в соответствии с требованиями Нацбанка”, – добавил эксперт.
Аржевитин отметил, что необходимость “белой” зарплаты и официального трудоустройства ограничивает возможности банков в кредитовании.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадки11 ч. назад - 1765 45
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроект13 ч. назад - 2046 20
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспорта2 ч. назад - 749 6
monobank изменит ключевые тарифы12 ч. назад - 8619 5
Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции из-за эмиссии гривны9 ч. назад - 805 3
monobank изменит ключевые тарифы12 ч. назад - 8619 5
Как подтвердить стаж для пенсии14 ч. назад - 4593
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроект13 ч. назад - 2046 20
Xiaomi представила необычный электрокар за $1500 (фото)19 ч. назад - 1961
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару10 ч. назад - 1960
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1911 ч. назад - 300
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1220 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1239 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1354 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2215 5