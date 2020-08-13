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Экономическая нестабильность влияет на стоимость ипотеки - эксперт

Экономическая нестабильность влияет на стоимость ипотеки - эксперт

Для дешевой ипотеки нужна экономическая стабильность, чтобы люди клали деньги на долгосрочные депозиты.

Такую позицию высказал Станислав Аржевитин, председатель совета Украинской ассоциации банков, в эфире программы “о деньгах” на телеканале “Эспрессо”.

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“Почему нельзя активно развивать ипотечное кредитование в современных украинских реалиях? Самая первая проблема – это то, что сегодня в банковской системе нет дешевого долгосрочного ресурса. А это не год, не два и не три”, – сказал Аржевитин.

По его словам, в Украине нет такой экономической стабильности, чтобы украинцы понесли в банки долгосрочные депозиты, из которых можно было бы формировать кредитную политику.

Он выразил убеждение, что сейчас ставка по кредитам не может быть ниже 10%, если государство не включится.

“Еще одна проблема – банковская система должна слишком прозрачно анализировать своего заемщика – в зависимости от этого формируются банковские резервы в соответствии с требованиями Нацбанка”, – добавил эксперт.

Аржевитин отметил, что необходимость “белой” зарплаты и официального трудоустройства ограничивает возможности банков в кредитовании.

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По материалам Espreso.tv
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