Польша предоставила Украине 4,7 тысячи разрешений для автоперевозок

Министерство инфраструктуры получило 4711 разрешений Республики Польша и 4600 транзитных разрешений Республики Словения для украинских перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба МИУ.
Разрешения уже доступны для бронирования на Транспортном портале электронных услуг.
Также Министерство инфраструктуры направило дополнительный запрос Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с просьбой произвести обмен дополнительными разрешениями.
До конца текущей недели в Украину поступят дополнительные 6000 универсальных разрешений Нидерландов и 550 универсальных разрешений Испании.
Министерство инфраструктуры Украины сообщает, что есть предварительная договоренность на проведение заседания Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок с Венгрией, а также рассматривается несколько конкретных дат проведения аналогичных заседаний с Республикой Польша и Турецкой Республикой.
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