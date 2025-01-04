Зеленский подписал законопроект об усилении контроля на игорном рынке — Finance.ua

Зеленский подписал законопроект об усилении контроля на игорном рынке Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Зеленский подписал законопроект об усилении контроля на игорном рынке

Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д , предусматривающий изменения в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Главные нововведения

До 1 апреля 2025 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будет ликвидирована.

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Вместо нее создадут уполномоченный орган, который вместе с определенным министерством будет отвечать за политику в сфере игорного бизнеса.

Закон вводит механизм блокировки нелегальных игровых сайтов и мобильных приложений.

Реклама азартных игр теперь запрещена, за исключением следующих случаев:

по телевидению и радио в ночное время;

в медиа и онлайн-платформах с целевой аудиторией старше 21 года.

В такой рекламе запрещено обещать компенсацию расходов или предлагать бесплатные бонусы вместо внесения ставки, а также звонить по телефону или посылать предложения неопределенному кругу лиц.

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Также в рекламе азартных игр запрещено привлекать военнослужащих, волонтеров, известных лиц, а также использовать связанные с войной темы.

Кроме этого, документ запрещает получать лицензию людям, являющимся собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате за лицензии.

Расчеты при проведении азартных игр производят исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Остальные платежные услуги запрещают использовать. Кроме того, запрещают спонсорство азартных игр, кроме спонсорства по спорту.

По документу, лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

Также устанавливают лимиты на расходы и время игры и обязательные перерывы. Документ предлагает ввести «контрольные закупки» с видеофиксацией во время проверок.

К тому же, запрещается принимать ставки в кредит или с последующей оплатой.

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