Топ-10 самых дорогих автомобильных брендов мира (инфографика)

За последний год все самые дорогие автомобильные бренды на фоне коронакризиса потеряли в цене. Кроме Tesla.
Об этом пишет журнал НВ.
Бренд автопроизводителя Tesla за год подорожал на 22%.
При этом другие топ-9 игроков отрасли, наоборот, опустились в рейтинге: например, Toyota потеряла семь позиций, Mercedes-Benz – две, BMW – шесть, свидетельствуют данные рейтинга самых дорогих брендов BrandZ Global Top-100 от международной исследовательской компании Kantar.
За последние несколько лет компания Илона Маска расширила целевую аудиторию за счет более доступной по сравнению с предыдущими модели Model 3 и вышла в крупнейший автомобильный рынок – китайский, где занимается как продажами, так и производством.
Инфографика: НВ
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