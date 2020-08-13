Украинский стартап представил разгоняющийся до 80 км/ч электобайк (фото)

Украинский стартап Delfast представил новый электрический маунтинбайк Cross Dirt.

Об этом сообщает портал New Atlas.

Благодаря электрическому двигателю с мощностью в 3 000 Вт электробайк может разогнаться до 80 км в час. В компании отмечают, что эта максимальная скорость может быть уменьшена по просьбе клиента.



Фото: New Atlas

Сам маунтинбайк имеет запас хода до 120 километров с мощностью батареи в 1 920 ампер в час и до 280 км с батареей в 2 760 ампер за час. Для полной зарядки батареи необходимо четыре часа.

Отмечается, что в зависимости от выбора батареи вес Cross Dirt будет колебаться от 55 до 62 кг, а сам велосипед может перевозить человека с весом до 135 кг.



Фото: New Atlas

Цена его с малой батареей при заказе еще в этом месяце составит 4 349 долларов США, а начиная со следующего месяца он будет стоить уже 5 525 долларов. За покупку электрического велосипеда с большей батареей необходимо будет заплатить на 399 долларов США больше.