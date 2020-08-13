Альфа-Банк поздравляет с Днем Независимости Украины и дарит подарки клиентам

Альфа-Банк Украина поздравляет всех с наступающим Днем Независимости Украины и дарит клиентам выгодные акционные условия, которые будут действовать с 19 по 21 августа.

Воспользуйтесь возможностью:

Выиграть «яблочные» гаджеты: смартфоны, смарт-часы и наушники.

Мы проведем два розыгрыша: один – для тех, кто в период с 19 по 21 августа оформит кредитку RED, второй – среди оформивших в течение этих трех дней новый пакет услуг White, Black или Graphite.

Как только карта будет в руках, смело пользуетесь для ежедневных расчетов, чтобы до 30 сентября 2020 года выполнить простые условия акции и стать участником розыгрыша. А именно: минимум 10 оплат на общую сумму от 1 000 грн для карты из пакетов услуг и 5 000 грн использованного кредитного лимита для карты RED.

Призовой фон каждого из розыгрышей включает «яблочный» смартфон, смарт-часы и наушники.

В акции могут принять участие и те клиенты, которые переоформят свои текущие продукты (пакеты услуг Comfort, Ultra и Platinum, а также кредитку «Максимум») на новые.

Детальные условия акции вы найдете здесь и здесь. Присоединяйтесь!

Оформить кредит наличнымисо скидкой. С акционными условиями вы сэкономите 30% от суммы переплаты.

Получить скидку на продукты для малого и среднего бизнеса.

Клиентам в сегменте малого и среднего бизнеса мы также приготовили два акционных предложения. Во-первых, при оформлении пакетов услуг «Бизнес-Оборот» или «Бизнес-ВЭД» с 19 по 21 августа вы получаете скидку 50% на ежемесячное обслуживание в последующие 6 месяцев.

Во-вторых, скидка 50% действует при открытии корпоративной карты премиального класса.