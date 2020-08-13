В НБУ рассказали, когда рассчитывают на второй транш от МВФ

Свежий макропрогноз НБУ построен на предположении, что Украина получит в этом году второй транш МВФ по программе stand-by. НБУ вместе с правительством сфокусировались на выполнении положений Меморандума.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

“В настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся как в постоянном диалоге с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение положительной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года”, – сказал глава Центробанка.

Что же касается сроков пересмотра программы, Шевченко отметил, что на данный момент еще отпускной сезон и точные даты будут понятны ближе к концу августа.

Но, по его словам, он уже начал встречи с наблюдательными советами государственных банков по выполнению программы по снижению проблемных кредитов в госбанках, как это и предусмотрено Меморандумом с МВФ.

“Этот структурный маяк выполнен, и мы движемся дальше”, – пояснил глава НБУ.