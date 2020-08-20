Как повышение минимальной зарплаты в условиях кризиса повлияет на экономику

Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту поднять минимальную зарплату на 277 грн – до 5000 грн – уже с сентября.

Эти изменения должны улучшить качество жизни населения и направить в госбюджет дополнительные 541,3 млн грн за счет налогов, говорится в пояснительной записке. Нардепы могут внепланово собраться для голосования по этому поводу уже в конце августа.

Эксперты рассказали, к каким последствиям приведут такие изменения. В частности, Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, экономист, отметил, что он воспринимает повышение минимальной зарплаты как способ дополнительного налогообложения бизнеса.

“Если мы посмотрим на предыдущие годы, тарифная сетка зарплат бюджетников не очень двигалась. То есть зарплаты поднимали самым низким категориям, а специалисты высшей категории, соответственно, не получали никакого повышения. Бюджетные расходы от этого не сильно увеличились”, – рассказал он.

Экономист отметил, что фактически это инструмент дополнительного наполнения бюджета, Пенсионного фонда, ничего более.

“По поводу дополнительных доходов – вряд ли мы можем говорить, что несколько сотен гривен сильно изменят имущественное положение людей. Но это, очевидно, добавит инфляционного давления. Это выглядит особенно интересно в контексте того, что экономика сейчас в кризисе – хотя не таком страшном, как ожидалось, – но все-таки в кризисе. Я бы сказал, что это такой инструмент подталкивания нас в определенную фазу, когда ускоряется инфляция”, – рассказал он.

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Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства заявил, что минималку можно повышать теми же темпами, которыми растет средняя заработная плата. Но повышение ее такими быстрыми темпами, значительно выше темпов роста средней заработной платы, приведет к повышению налогов для малого и среднего бизнеса (МСБ).

“Почему? Мы понимаем, что налоговые выплаты ФЛП привязаны к минимальной зарплате. А если говорить о наемных работниках, то многие из них если не ФЛПами оформлены, просто получают зарплату в конвертах. Это налоговая минимизация, но так или иначе это означает, что есть налоговая нагрузка на МСБ. А у нас сейчас кризис, который из-за карантина в первую очередь ударил именно по нему”, – поделился мнением эксперт.

Он отметил, что для Пенсионного фонда это положительно, для государственного бюджета негативно, но плюс в Пенсионном фонде превышает расходы госбюджета.