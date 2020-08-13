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Трамп рассматривает возможность запрета на работу Alibaba в США

Трамп рассматривает возможность запрета на работу Alibaba в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета на работу в Соединенных Штатах ряда китайских компаний, в том числе и крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), отвечая на вопрос, планируют ли США запрещать деятельность других крупных китайских технологических компаний и, в частности, Alibaba.

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“Да. Мы рассматриваем и другие варианты”, – подчеркнул Трамп.

Справка Finance.ua:

  • Alibaba – крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Ей принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com.
  • По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале прошлого года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как у Tencent и Baidu Cloud было 18% и 8,8% рынка соответственно.
  • Президент США Дональд Трамп требует от китайской компании ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, продать ее любой американской компании в течение 90 дней.
По материалам Економічна Правда
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