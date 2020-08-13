Трамп рассматривает возможность запрета на работу Alibaba в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета на работу в Соединенных Штатах ряда китайских компаний, в том числе и крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), отвечая на вопрос, планируют ли США запрещать деятельность других крупных китайских технологических компаний и, в частности, Alibaba.
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“Да. Мы рассматриваем и другие варианты”, – подчеркнул Трамп.
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