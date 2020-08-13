Air Astana возобновляет рейсы в Украину

Казахстанская авиакомпания Air Astana намерена возобновить полеты в Украину с 19 августа.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График. Перевозчик будет выполнять рейс Алматы – Киев три раза в неделю – в среду, субботу и воскресенье на самолетах Airbus A320.

Цены: билет в один конец для взрослого на ближайший рейс в эконом-классе стоит $756,05. Также есть билеты стоимостью $446,05.

Отмечается, что пассажирам следует учитывать возможность дальнейшего изменения расписания перед бронированием авиабилетов.



Скриншот: airastana.com

Что с въездом в страну:

сейчас Казахстан требует от въезжающих из Украины предъявить действующую справку о прохождении ПЦР -теста на коронавирус, которая подтверждает, что пассажир здоров;

также это тестирование можно пройти в течение 48 часов после въезда в Казахстан или в качестве альтернативы уйти на 14-дневный карантин;

сейчас Казахстан значится в красном списке Минздрава Украины. Это означает, что при въезде из Казахстана в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию или предъявить справку о прохождении ПЦР -теста за границей на коронавирус с отрицательным результатом, который сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину.

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