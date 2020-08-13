Air Astana возобновляет рейсы в Украину

Казахстанская авиакомпания Air Astana намерена возобновить полеты в Украину с 19 августа.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
График. Перевозчик будет выполнять рейс Алматы – Киев три раза в неделю – в среду, субботу и воскресенье на самолетах Airbus A320.
Цены: билет в один конец для взрослого на ближайший рейс в эконом-классе стоит $756,05. Также есть билеты стоимостью $446,05.
Отмечается, что пассажирам следует учитывать возможность дальнейшего изменения расписания перед бронированием авиабилетов.
Скриншот: airastana.com
Что с въездом в страну:
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