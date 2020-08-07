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Google анонсировала крупное обновление Wear OS для умных часов

Google анонсировала крупное обновление Wear OS для умных часов

Wear OS используется на умных часах многих производителей, но большинство последних апдейтов операционной системы Google сводила к патчам безопасности и исправлению ошибок. Наконец, впервые за долгое время, компания анонсировала крупное обновление ОС, призванное улучшить производительность переносной электроники и добавить новые функции.

Как уверяет Google, компания провела серьезную работу над производительностью системы. Благодаря новому обновлению запуск приложений на смарт-часах должен существенно ускориться с переходом на новую версию Wear OS, сообщает Gizmochina.

Особенно ускорение почувствуют актуальные модели с новыми процессорами – они получат до 20% увеличения быстродействия.

Немало внимания компания также уделила интерфейсу ОС, улучшив приложение SystemUI для более интуитивного управления и максимального удобства мониторинга тренировок. Кроме того, был значительно упрощен процесс сопряжения между устройствами.

Среди новых функций Google отметила отслеживание показателей физической подготовки и таймер, который включается автоматически во время мытья рук. Внедрение такой опции вызвано пандемией коронавируса – ранее ее аналог представила Apple для новой версии watchOS.

Кроме того, Google пообещала обновить виджеты погоды, предоставив возможность просмотра почасовой разбивки прогноза. Актуальная версия Wear OS основана на Android 9 Pie, поэтому Google работает над совместимостью обновленной ОС с одиннадцатой ревизией “зеленого робота”. Апдейт начнет распространяться уже этой осенью, а обновленное приложение погоды – в начале следующего года.

По материалам Телеканал 24
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