Google анонсировала крупное обновление Wear OS для умных часов

Wear OS используется на умных часах многих производителей, но большинство последних апдейтов операционной системы Google сводила к патчам безопасности и исправлению ошибок. Наконец, впервые за долгое время, компания анонсировала крупное обновление ОС, призванное улучшить производительность переносной электроники и добавить новые функции.
Как уверяет Google, компания провела серьезную работу над производительностью системы. Благодаря новому обновлению запуск приложений на смарт-часах должен существенно ускориться с переходом на новую версию Wear OS, сообщает Gizmochina.
Особенно ускорение почувствуют актуальные модели с новыми процессорами – они получат до 20% увеличения быстродействия.
Немало внимания компания также уделила интерфейсу ОС, улучшив приложение SystemUI для более интуитивного управления и максимального удобства мониторинга тренировок. Кроме того, был значительно упрощен процесс сопряжения между устройствами.
Среди новых функций Google отметила отслеживание показателей физической подготовки и таймер, который включается автоматически во время мытья рук. Внедрение такой опции вызвано пандемией коронавируса – ранее ее аналог представила Apple для новой версии watchOS.
Кроме того, Google пообещала обновить виджеты погоды, предоставив возможность просмотра почасовой разбивки прогноза. Актуальная версия Wear OS основана на Android 9 Pie, поэтому Google работает над совместимостью обновленной ОС с одиннадцатой ревизией “зеленого робота”. Апдейт начнет распространяться уже этой осенью, а обновленное приложение погоды – в начале следующего года.
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