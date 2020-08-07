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Проезд в столичных маршрутках может подорожать

Проезд в столичных маршрутках может подорожать

Частные перевозчики столицы, транспорт которых работает в режиме маршрутных такси, обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой скорректировать функционирование пассажирских перевозок в городе.

Зарегистрированное обращение к главе столицы опубликовали на странице в Facebook “Ассоциации перевозчиков м. Киева и Киевской области”.

“Сегодня зарегистрировали очередное обращение в КГГА по поводу функционирования рынка перевозок пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси г. Киева”, – говорится в сообщении.

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В документе транспортники отмечают, что из-за карантина пассажиропоток сократился вдвое, а расходы на обслуживание подвижного состава – выросли. Следовательно, выручка от перевозок уменьшилась в 2-4 раза. Учитывая это, многие предприятия оказались на грани банкротства.

Среди изложенных просьб в обращении, в частности:

  • содействие в получении кредитных средств от международных организаций;
  • установление экономически обоснованного регулярного тарифа;
  • компенсация перевозок льготников.

В обращении также рассказали, как столичная власть помогает коммунальным перевозчикам решить имеющиеся проблемы. В 2015-2020 годах город приобрел для КП “Киевпастранс” новые автобусы, троллейбусы, трамваи. Тогда как частным перевозчикам приходилось в это время покупать подвижной состав за кредитные средства. 420 маршрутных такси были приобретены на сумму свыше 700 млн грн за последние 5 лет.

Если изложенные просьбы будут реализованы, перевозчики обещают значительно улучшить качество перевозки пассажиров в маршрутках и направить все полученные средства на приобретение нового транспорта.

По материалам Газета по-Украински
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