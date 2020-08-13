Последствия пандемии: экономика ЕС упала на рекордные 12%

Экономика стран Европейского союза сократилась на 11,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом года. При этом ВВП стран еврозоны упал на 12,1%.
Об этом сообщает Евростат.
Как отмечает статистическое ведомство ЕС, это был, безусловно, самый резкий спад за время ведения статистики с 1995 года.
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По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года ВВП снизился на 14,1% в ЕС и 15,0% в зоне евро.
При этом во втором квартале в большинстве государств-членов ЕС по-прежнему действовали меры сдерживания COVID-19.
Инфографика: РБК
Больше всего среди стран Европейского союза сократились экономки Испании (-18,5%), Венгрии (-14,5%), Португалии (-13,9%) и Франции (-13,8%).
Евростат также приводит данные по экономике США, где во втором квартале 2020 года ВВП снизился на 9,5% после падения на 1,3% в первом квартале.
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