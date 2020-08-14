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Украина сэкономила $598 млн на угле

Украина сэкономила $598 млн на угле

Украина в январе-июле сократила импорт угля в денежном выражении на 31,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $1,09 млрд.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

В натуральном выражении угольный импорт снизился с 11,6 млн до 10,3 млн тонн.

При этом из России было импортировано угля на $660,9 млн, из США – на $334,1 млн, из Казахстана – на $67,24 млн, из других стран – на $36,6 млн.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2020 года добыча угля в Украине упала на 14,3%, до 11 млн тонн. При этом госшахты сократили добычу на 27,8%, до 1,33 млн т.

По материалам Корреспондент.net
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