Украина сэкономила $598 млн на угле

Украина в январе-июле сократила импорт угля в денежном выражении на 31,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $1,09 млрд.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
В натуральном выражении угольный импорт снизился с 11,6 млн до 10,3 млн тонн.
При этом из России было импортировано угля на $660,9 млн, из США – на $334,1 млн, из Казахстана – на $67,24 млн, из других стран – на $36,6 млн.
Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2020 года добыча угля в Украине упала на 14,3%, до 11 млн тонн. При этом госшахты сократили добычу на 27,8%, до 1,33 млн т.
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