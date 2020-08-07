В Днепре разоблачен конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре работу конвертационного центра. Его оборот ежемесячно составлял почти 500 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По предварительным данным следствия, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали “услуги” по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.
За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.
Во время обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.
Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов фиктивных структур и возмещения убытков государству.
Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.
Фото: СБУ
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