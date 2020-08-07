0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

В Днепре разоблачен конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

В Днепре разоблачен конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре работу конвертационного центра. Его оборот ежемесячно составлял почти 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным следствия, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали “услуги” по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов фиктивных структур и возмещения убытков государству.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.


Фото: СБУ

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.