В Днепре разоблачен конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре работу конвертационного центра. Его оборот ежемесячно составлял почти 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным следствия, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали “услуги” по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов фиктивных структур и возмещения убытков государству.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.



Фото: СБУ