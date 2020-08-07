"Укрзализныця" возобновила поезд из Киева в Запорожье

“Укрзализныця” возобновит курсирование поезда №71/72 Киев – Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом говорится на сайте “УЗ”.
График. Поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.
Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
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