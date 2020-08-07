"Укрзализныця" возобновила поезд из Киева в Запорожье

“Укрзализныця” возобновит курсирование поезда №71/72 Киев – Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится на сайте “УЗ”.

График. Поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Справка Finance.ua:

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

В Укрзализныце заработала система скидок для тех, кто путешествует на Интерсити+.

Также “Укрзализныця начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”.

Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.