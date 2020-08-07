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"Укрзализныця" возобновила поезд из Киева в Запорожье

"Укрзализныця" возобновила поезд из Киева в Запорожье

“Укрзализныця” возобновит курсирование поезда №71/72 Киев – Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится на сайте “УЗ”.

График. Поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Справка Finance.ua:

  • Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
  • В Укрзализныце заработала система скидок для тех, кто путешествует на Интерсити+.
  • Также “Укрзализныця начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”.

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По материалам Finance.UA
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