Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода

Владелец группы DCH Александр Ярославский готов привлечь 1 млрд долларов инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании DCH.
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Ярославский отмечает, что ему “как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода – гордости нашего города”, чем и обусловлено его внимание к предприятию.
“Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции”, – считает бизнесмен.
По его словам, DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн пойдут на выплату долгов; $500 млн на достройку самолетов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн на программы развития.
Бизнесмен подчеркивает, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ – купля или частно-государственное партнерство.
“Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины”, – заявил Ярославский.
Напомним, задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн грн, зарплаты не платят с ноября 2019 года, портфель заказов отсутствует.
Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25% акций ПАО “Мотор Сич”, производящего авиадвигатели.
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