Украину поделили на зоны карантина по новым правилам

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые зоны карантина. В Украине изменили показатели по коронавирусу.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС в “красную зону” попали: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.
В “оранжевую зону” вошли: Луцкий и Любешовский районы Волынской области; город Ужгород, Перечинский, Тячевский, Ужгородский районы Закарпатской области; города Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области; города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевский, Каменно-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области; Николаевский и Саратский районы Одесской области; город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области; город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области; город Черновцы, Глыбоцкий район Черновицкой области.
В “желтой зоне” оказались: город Киев; города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и Куйбышевский районы Волынской области; город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области; город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области; города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области; город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области; Вижницкий, Герцаевский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
“В регионы со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области”, – отметил Степанов.
Новые карантинные зоны вступают в силу с 00:00 17 августа.
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