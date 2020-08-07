Защита трудовых прав: когда сверхурочная работа является незаконной

Предельные нормы сверхурочных часов не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. При этом собственник или уполномоченный им орган должен вести учет сверхурочных работ каждого работника.
Об этом напоминается на сайте Гоструда в Киевской области.
Так, соответственно сверхурочные работы (работы сверх установленной продолжительности рабочего дня), как правило, не допускаются. Для применения сверхурочных работ обязательно следует получить разрешение выборного органа первичного профсоюза (профсоюзного представителя) предприятия, учреждения, организации.
Работодатель может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях:
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Кого нельзя привлекать к сверхурочным работам:
К сверхурочным работам могут привлекаться по их согласию:
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