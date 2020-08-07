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Защита трудовых прав: когда сверхурочная работа является незаконной

Защита трудовых прав: когда сверхурочная работа является незаконной

Предельные нормы сверхурочных часов не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. При этом собственник или уполномоченный им орган должен вести учет сверхурочных работ каждого работника.

Об этом напоминается на сайте Гоструда в Киевской области.

Так, соответственно сверхурочные работы (работы сверх установленной продолжительности рабочего дня), как правило, не допускаются. Для применения сверхурочных работ обязательно следует получить разрешение выборного органа первичного профсоюза (профсоюзного представителя) предприятия, учреждения, организации.

Работодатель может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях:

  • при проведении работ, необходимых для обороны страны, а также предотвращения общественного или стихийного бедствия, производственной аварии и немедленного устранения их последствий;
  • при проведении общественных необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование;
  • при необходимости закончить начатую работу, которая вследствие непредвиденных обстоятельств или случайной задержки из-за технических условий производства не могла быть закончена в нормальное рабочее время, когда прекращение ее может привести к порче или гибели государственного или общественного имущества, а также в случае необходимости неотложного ремонта машин, станков или другого оборудования, когда неисправность их вызывает прекращение работ для значительного числа трудящихся;

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  • при необходимости выполнения погрузочно-разгрузочных работ с целью недопущения или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления и назначения;
  • для продолжения работы при неявке работника, который заступает, когда работа не допускает перерыва; в этих случаях владелец или уполномоченный им орган обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.

Кого нельзя привлекать к сверхурочным работам:

  • беременных женщин и женщин, имеющих детей до трехлетнего возраста;
  • лиц младше 18 лет;
  • работников, обучающихся в общеобразовательных школах и ПТУ без отрыва от производства, в дни занятий.

К сверхурочным работам могут привлекаться по их согласию:

  • женщины, имеющие детей от 3 до 14 лет или детей с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью (при условии, что такая работа не противоречит медицинским рекомендациям).

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По материалам Finance.UA
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