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Пенсии в Украине: ПФУ сообщил о выплатах за август

Пенсии в Украине: ПФУ сообщил о выплатах за август

13 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в FACEBOOK.

Сколько направлено на выплаты:

  • 13 августа на пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен;
  • в начале месяца профинансировано пенсий на сумму 21,1 миллиарда гривен.

“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – добавляют в ПФ.


Инфографика: Пенсионного фонда Украины

Справка Finance.ua:

  • В Украине в 2021-м минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – до 2680 грн, а в 2023-м – до 2870 грн. Это следует из оценок роста минимальной зарплаты, опубликованных Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
  • По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, средняя зарплата должна быть от 12 тысяч гривен, и в Украине она уже боль-менее нормальная. А пенсия – по крайней мере 40% от этой зарплаты.
  • Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе, получат ежемесячное пособие 685 грн.

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По материалам Finance.UA
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