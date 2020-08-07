Тестировщики Starlink рассказали о реальной скорости интернета от Илона Маска

В июне текущего года SpaceX начала приём заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink.
Глава компании Илон Маск обещал, что его детище сможет обеспечить скорость до 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд. Недавно в сеть утекли первые замеры качества соединения нового провайдера — и результаты пока что далеки от обещанных.
Предварительные итоги тестирования «космического интернета» появились на сайте онлайн-сервиса Speedtest. Согласно утечке, наилучшее время задержки, которое удалось зафиксировать автору измерения, составило 21 мс, максимальная скорость скачивания достигала 45,9 Мбит/с, загрузки — 10,1 Мбит/с.
Инфографика: old.reddit.com
Худшим показателем после проведения нескольких замеров стал пинг в 94 мс, а средний, по данным источника, «плавал» в диапазоне от 30 до 40 мс. Такие результаты можно назвать средними по меркам традиционных провайдеров — впрочем, стоит отметить, что сеть Starlink сейчас работает в режиме закрытого бета-тестирования, а фактическое количество ретрансляторов, выведенных на орбиту, гораздо меньше запланированного.
Инфографика: old.reddit.com
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