Hyundai официально представила седан Elantra N Line (фото, видео)

Компания Hyundai официально представила седан Elantra N Line.
Дизайн Elantra N Line был частично раскрыт еще в начале июля текущего года. Модель оснастили новыми передними и задними бамперами, переделанной решеткой радиатора, а также комплектом 18-дюймовых легкосплавных дисков с оригинальным дизайном и новой выхлопной системой с двойными патрубками.
Эта модель имеет 1,6-литровый двигатель Gamma T-GDI на 201 л.с. и 265 Нм, знакомый по таким моделям, как седан Elantra Sport предыдущего поколения и спортивный хэтчбек Veloster. Мотор может сочетаться с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым «роботом».
Фото: Hyundai
Спортивный седан Elantra N Line получил увеличенные передние тормоза и жесткую подвеску, вдобавок к мощному мотору. Также “подогретая” версия седана имеет расширенный список электронных ассистентов вождения и особую графику панели приборов.
Фото: Hyundai
Hyundai Elantra N Line поступит в продажу до конца этого года.
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