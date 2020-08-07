Hyundai официально представила седан Elantra N Line (фото, видео)

Компания Hyundai официально представила седан Elantra N Line.

Дизайн Elantra N Line был частично раскрыт еще в начале июля текущего года. Модель оснастили новыми передними и задними бамперами, переделанной решеткой радиатора, а также комплектом 18-дюймовых легкосплавных дисков с оригинальным дизайном и новой выхлопной системой с двойными патрубками.

Эта модель имеет 1,6-литровый двигатель Gamma T-GDI на 201 л.с. и 265 Нм, знакомый по таким моделям, как седан Elantra Sport предыдущего поколения и спортивный хэтчбек Veloster. Мотор может сочетаться с шестиступенчатой ​​механикой или семиступенчатым «роботом».



Фото: Hyundai

Спортивный седан Elantra N Line получил увеличенные передние тормоза и жесткую подвеску, вдобавок к мощному мотору. Также “подогретая” версия седана имеет расширенный список электронных ассистентов вождения и особую графику панели приборов.



Фото: Hyundai

Hyundai Elantra N Line поступит в продажу до конца этого года.