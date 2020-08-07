Фонд соцстраха вернул почти миллион гривен по незаконным больничным

За первые полгода специалисты Фонда социального страхования Украины (ФССУ) проверили 468,33 тыс. листков нетрудоспособности на предмет обоснованности и продления выдачи этих документов застрахованным лицам.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
По итогам проверок в бюджет ФССУ возместили почти 987,3 тыс. грн, что на 127,4 тыс. грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом предотвратили неправомерных выплат на 1,5 млн грн.
Представители фонда проводили плановые и внеплановые проверки. В том числе:
За нарушение порядка выдачи и продления больничных к дисциплинарной ответственности привлечены 84 врача.
В ФССУ подчеркнули, что аудит проводится для обеспечения целевого использования средств общеобязательного социального страхования. При этом проверки проводятся при наличии веских оснований и законных поводов.
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