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Фонд соцстраха вернул почти миллион гривен по незаконным больничным

Фонд соцстраха вернул почти миллион гривен по незаконным больничным

За первые полгода специалисты Фонда социального страхования Украины (ФССУ) проверили 468,33 тыс. листков нетрудоспособности на предмет обоснованности и продления выдачи этих документов застрахованным лицам.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

По итогам проверок в бюджет ФССУ возместили почти 987,3 тыс. грн, что на 127,4 тыс. грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом предотвратили неправомерных выплат на 1,5 млн грн.

Представители фонда проводили плановые и внеплановые проверки. В том числе:

  • учреждений здравоохранения – выявлено, что 1% от общего количества, или 4,52 тыс. листков, выданы с нарушениями инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан;
  • страхователей – 6%, или 27,94 тыс. больничных, выданы с несоблюдением вышеуказанной инструкции.

За нарушение порядка выдачи и продления больничных к дисциплинарной ответственности привлечены 84 врача.

В ФССУ подчеркнули, что аудит проводится для обеспечения целевого использования средств общеобязательного социального страхования. При этом проверки проводятся при наличии веских оснований и законных поводов.

По материалам УБР
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