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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,813 и 33,501млн млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 21), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,48-27,49 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 53,314 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7000 – 2 222
27,5300 – 10 500
27,5000 – 10 000
27,4700 – 33 333
27,4700 – 10 000
27,4700 – 150 000
27,4700 – 888
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,4700 – 5 000
27,4800 – 35 000
27,4800 – 99 999
27,4800 – 20 000
27,4900 – 30 000
27,4900 – 37 000
27,4900 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5077 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4398 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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