В Минфине объяснили, какому бизнесу и почему не подходит программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, какому бизнесу и почему не подходит программа “Доступные кредиты 5-7-9%”, которая стартовала полгода назад по инициативе президента.

Об этом он сообщил в эфире Сниданка с 1+1, комментируя историю предпринимателя Николая Стецькива, который занимается выращиванием клубники и для того, чтобы расшириться, решил взять кредит – три банка ему отказали, один согласился, но постепенно обещанная сумма с 1,5 миллиона уменьшилась до 200 тысяч гривен.

Так, по словам Марченко, эта программа не очень подходит для новых бизнесов и стартапов.

“Наверное, речь идет о стартапах. Действительно для новых бизнесов, новых кредитов эта программа не очень подходит. Потому что условия по рефинансам не применяются. Там есть другие цели, инвестиционные. Но здесь действуют правила, как и в любом банке. Надо доказать, что ты способен вернуть кредит, что у тебя есть кредитная история, залог. Действительно, может для него не подходит эта программа”, – пояснил министр финансов.

Он добавил, что сейчас Минфин для таких предпринимателей разработал программу гарантий, где государство будет гарантировать возврат 80% кредита, а лишь 20% – это будет риск для самого банка. Однако программа нуждается еще в одобрении Верховной Радой.

“Мы разработали программу портфельных гарантий, которые будут позволять такого рода кредиты паковать в портфели, и государство будет гарантировать такие кредиты. Государство будет гарантировать полностью пул: 80% дает гарантию, 20% рисков банк берет на себя. Это инициатива новая. Мы сейчас хотим, чтобы парламент нас поддержал и в этом году запустили эту историю”, – заявил Марченко.

Справка Finance.ua:

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%” заключили 236 новых кредитных соглашений на общую сумму 864 млн грн.

Лидерами по количеству заключенных сделок в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» остаются государственные банки. В частности, на первом месте – ПриватБанк (540 соглашений). На втором – Укргазбанк (459 соглашений). И на третьем – Ощадбанк (359 соглашений). В общем, эти три уполномоченных банка вместе заключили 68% всех кредитных соглашений в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.