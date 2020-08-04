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Инвесторы отказываются от вложений в китайские технологические компании из-за санкций США

Инвесторы отказываются от вложений в китайские технологические компании из-за санкций США

Инвестор в акции Чжу Хайфэн вдвое сократил вложения в бумаги технологических гигантов Tencent и Alibaba после того, как США на прошлой неделе объявили о санкциях против нескольких китайских компаний.

Об этом пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете сделок в США с китайской ByteDance, которая является владельцем видеоприложения TikTok, и Tencent, оператором мессенджера WeChat, резко усилив напряженность в отношениях с Пекином.

Бумаги Tencent теперь составляют лишь 10% инвестиционного портфеля Чжу, тогда как на их долю приходилось около 40%. На акции гиганта онлайн-торговли Alibaba Group Holding теперь приходится 5%.

“Я представлял себе глобальную Tencent, глобальную Alibaba. Теперь мне на ум приходят лишь версии в Юго-Восточной Азии», – сказал Чжу.

«Коридор возможностей сужается. Оценки должны быть сокращены втрое», – сказал Чжу.

Так же, как и другие инвесторы, он опасается, что ограничения США в отношении китайских технологических компаний могут подорвать потенциал их роста.

Администрация Трампа на прошлой неделе также сообщила о расширении инициативы «Чистая сеть», которая направлена на предотвращение доступа различных китайских программ и телекоммуникационных компаний, таких как Tencent, Alibaba и Huawei, к чувствительным данным американских граждан и компаний.

Аналитики Morgan Stanley сообщили, что существуют «значительно преувеличенные» риски для китайских компаний, работающих в сфере интернет-игр, если ограничения распространятся на большее количество компаний.

«Глобализация является одним из ключевых факторов роста китайских интернет-компаний, поскольку количество пользователей в Китае замедляется, а конкуренция усиливается», – говорят аналитики Morgan Stanley.

По материалам Mind
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