Украина составила рейтинг ІТ-отраслей для привлечения инвесторов

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Министерство иностранных дел Украины составило рейтинг ІТ-отраслей, которые наиболее привлекательны для иностранных инвесторов.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
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“Эксперты Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел провели анализ и составили рейтинг топ–10 отраслей украинского ІТ, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов”, – сказал Кулеба.
Эта десятка следующая:
Он добавил, что в соответствии с этим рейтингом МИД будет фокусироваться, чтобы максимально эффективно привлечь инвесторов.
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