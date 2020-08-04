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Украина составила рейтинг ІТ-отраслей для привлечения инвесторов

Украина составила рейтинг ІТ-отраслей для привлечения инвесторов

Министерство иностранных дел Украины составило рейтинг ІТ-отраслей, которые наиболее привлекательны для иностранных инвесторов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

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“Эксперты Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел провели анализ и составили рейтинг топ–10 отраслей украинского ІТ, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов”, – сказал Кулеба.

Эта десятка следующая:

  • искусственный интеллект;
  • big data и аналитика;
  • медицина;
  • виртуальная реальность;
  • финансовые технологии;
  • безопасность и кибербезопасность;
  • платформа онлайн-торговли;
  • образование;
  • электронная торговля;
  • место интернет-вещей.

Он добавил, что в соответствии с этим рейтингом МИД будет фокусироваться, чтобы максимально эффективно привлечь инвесторов.

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По материалам depo.ua
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