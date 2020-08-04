Укрпочта объединится с еще одной госкомпанией - Смелянский

Укрпочта начала процесс интеграции с ГП Пресса.

Об этом в FACEBOOK сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

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“Снова вспомнил, чем занимался 5 лет своей карьеры — а именно M&A — слияния и поглощения. Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции Укрпочты и ГП Пресса», — написал он.

По словам Смелянского, он надеется, что процесс слияния произойдет быстро, несмотря на то, что речь идет о компаниях, которые принадлежат государству.

Отвечая на вопросы в комментариях к сообщению, Смелянский уточнил, что новая компания не будет заниматься книгопечатанием, и намекнул, что у ГП Пресса существуют финансовые проблемы.

ГП Пресса создано в 1998 году, компания занимается доставкой периодической и непериодической продукции в Украине и за ее пределами.