0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 268 0

Укрпочта объединится с еще одной госкомпанией - Смелянский

Укрпочта объединится с еще одной госкомпанией - Смелянский

Укрпочта начала процесс интеграции с ГП Пресса.

Об этом в FACEBOOK сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Читайте также: Укрпочта запустит 500 мобильных отделений

“Снова вспомнил, чем занимался 5 лет своей карьеры — а именно M&A — слияния и поглощения. Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции Укрпочты и ГП Пресса», — написал он.

По словам Смелянского, он надеется, что процесс слияния произойдет быстро, несмотря на то, что речь идет о компаниях, которые принадлежат государству.

Отвечая на вопросы в комментариях к сообщению, Смелянский уточнил, что новая компания не будет заниматься книгопечатанием, и намекнул, что у ГП Пресса существуют финансовые проблемы.

ГП Пресса создано в 1998 году, компания занимается доставкой периодической и непериодической продукции в Украине и за ее пределами.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.